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’da cinnet 5 ölü 2 yaralı

’da imamlıktan hizmetli kadrosuna geçirilen müftü vekilinin odasını bastı. Müftü vekili ile birlikte 1 imam, 1 müezzin ve bir çalışanı öldürüp 2 kişiyi yaralayan Aslan etti

FURKAN NEHRİ FARUK CANBABA SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Erzincan’da cinnet 5 ölü 2 yaralı
'ın Tercan ilçesinde imamlık yapan , yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre önce, imamlıktan hizmetli kadrosuna geçirildi. Bu durumu kabullenemeyen Fatih Aslan, dün silahla müftülüğü bastı. Aynı zamanda vaiz olan müftü vekili Ersin Kan'ın odasına dalan Aslan, Kan ile birlikte cuma namazı sonrası kurban için toplanan paraları teslim etmeye gelen imam ve vaizlere kurşun yağdırdı. Ardından da aynı silahla girişiminde bulundu. Müftü vekili Ersin Kan ile müftülükte veri hazırlama memuru olan Rasim Kılıç olay yerinde ölürken, aralarında saldırgan Fatih Aslan'ın da bulunduğu 5 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan imam Harun Yakup Günday, müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız ve zanlı Fatih Aslan da hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Murat Kılıç (45) ve Sait Günday'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, 5 ağır yaralıdan ikisinin hemen ameliyata alındığını, diğerlerinin de ön değerlendirmelerinin yapıldığını ve tamamının yoğun bakıma alınacağını söyledi. Olayı duyan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen hemen Erzincan'a gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi alan İşleyen, " genelinde yardım kampanyamız vardı. O kampanyaya katılan arkadaşlarımız paraları teslim etmek için müftülüğe gelmişti. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle imamlığı bırakarak hizmetli kadrosuna geçtiği söylendi. Muhtemelen getirdiği cinnet nedeniyle ruhsatlı silah ile saldırıyı gerçekleştirmiş" dedi.
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Erzincan’da cinnet 5 ölü 2 yaralı
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