İstanbul Jandarması’ndan bayramı fırsat bilen kalpazana suçüstü!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih ilçesinde terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları ihbarı üzerine harekete geçti.

KALPAZANA SUÇÜSTÜ

Yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin, İstanbul Fatih ilçesinde bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri şüpheli T.G.'yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.

1 MİLYONLUK SAHTE PARA

Baskında, yaklaşık 13 bin adet 500 binlik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon TL değerinde sahte para, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

İRANLI TURİSTLER İÇİN…

Yapılan operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin yakalanması dikkat çekti. Son dönemde İstanbul ilinde İranlı vatandaşların turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte basılan İran Riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları, Jandarma tarafından ortaya çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Yakalanan T.G. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMADAN VATANDAŞA UYARI

Jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.