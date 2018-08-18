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Kaçak 452 otomobil motoruna el konuldu

Gümrükten kaçak yollarla getirdiği otomobil motorlarını sanayi sitelerinde satan kişi yakalandı. Operasyonda 452 motoru ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 10:41
Kaçak 452 otomobil motoruna el konuldu

Başkentte, gümrükten kaçak yollarla getirdiği otomobil motorlarını sanayi sitelerinde satan zanlı gözaltına alındı. 'da faaliyet gösteren sanayi sitelerinde gümrükten kaçak yollarla ülkeye getirilen lere ait motorların satıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

DEĞERİ TAM...

Bir adreste yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 452 otomobil motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı Z.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Kaçak 452 otomobil motoruna el konuldu
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