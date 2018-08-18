Kadıköy'de korkunç cinayet

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem, arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Erdem'i bıçaklayan kişi kaçarken, karnından yaralanan Erdem, parktan yaklaşık 300 metre uzaktaki bir apartmanın bahçesine kadar yürüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı park ile Erdem'in cansız bedeninin bulunduğu apartman bahçesinde delil çalışması yaptı. Polis, Erdem'i bıçaklayarak öldüren şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.