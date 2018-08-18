Kurban bağışı rekora koştu

Kurban
Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye
'nin dört bir yanından resmi olarak bağış kabul eden dernek, vakıf ve kurumlara yapılan kurban bağış rakamları netleşmeye başladı. Yurtiçi ve yurtdışında onlarca aileye ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kurban bağışında bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay
ve Mehmetçik Vakfı en fazla yapılan üç kurum oldu. Açlık ve yoklukla mücadele eden Afrika
, her yıl olduğu gibi yine en fazla vekaletin verildiği kıta olurken, iç savaşlarla sarsılan Suriye
ve Irak
, Afrika ülkeleriden sonra en fazla bağışın yapıldığı ülkeler oldu.