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Kurban bağışı rekora koştu

TÜLAY CANBOLAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Kurban bağışı rekora koştu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'nin dört bir yanından resmi olarak bağış kabul eden dernek, vakıf ve kurumlara yapılan kurban bağış rakamları netleşmeye başladı. Yurtiçi ve yurtdışında onlarca aileye ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kurban bağışında bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, ve Mehmetçik Vakfı en fazla yapılan üç kurum oldu. Açlık ve yoklukla mücadele eden , her yıl olduğu gibi yine en fazla vekaletin verildiği kıta olurken, iç savaşlarla sarsılan ve , Afrika ülkeleriden sonra en fazla bağışın yapıldığı ülkeler oldu.
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Kurban bağışı rekora koştu
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