Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Pazartesi Arefe günü bankalar açık mı? - 20 Ağustos Arefe Günü PTT ve bankalar saat kaça kadar açık?

Pazartesi Arefe günü lar açık mı? - 20 Ağustos Arefe Günü ve bankalar saat kaça kadar açık?

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan için geri sayım başladı. 21 Ağustos Salı günü yine birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilecek olan bu önemli gün öncesi ‘Pazartesi lar açık mı’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Arefe Günü, ve bankalar ile ilgili bilgi arayan kişiler doğru adresteler. Peki 20 Ağustos Arefe Günü PTT ve bankalar saat kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 18.8.2018 11:47
Pazartesi Arefe günü bankalar açık mı? - 20 Ağustos Arefe Günü PTT ve bankalar saat kaça kadar açık?

, 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek. Bu önemli gün milyonlarca kişi tarafından heyecan ile beklenirken bazı sorular da vatandaşların aklına takılıyor. Bunlardan en önemlisi 'Pazartesi günü lar açık mı' sorusu. ve bankalar ile işi olan kişiler bu sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilir. Peki Pazartesi Arefe günü bankalar açık mı? 20 Ağustos Arefe Günü PTT ve bankalar saat kaça kadar açık?

20 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

20 Ağustos Pazartesi günü vatandaşlar bankacılık işlemlerini 12:30'a kadar gerçekleştirebilecekler. Arefe Günü olması nedeniyle banakalar öğlene kadar hizmet verecek. Bu durum PTT için de geçerli. 20 Ağustos Salı günü PTT'de aynı saate kadar hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

2018 Kurban Bayramı için bireyler yollara döküldü. Dokuz günlük tatili gerek tatil beldelerinde gerekse memleketlerinde geçirecek olanlar yol durumu ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan köprü ve otoyollar bayram süresince ücretsiz olacak. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" modeli ile yapılan projeler hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bütün köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak köprüler listesinde İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bulunuyor. İlgili karar kapsamında 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin de ücretsiz olacağı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazartesi Arefe günü bankalar açık mı? - 20 Ağustos Arefe Günü PTT ve bankalar saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN