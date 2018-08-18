Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ 18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto 1141'inci haftaya dair çekiliş kurumun canlı çekiliş sayfasında yayınlanıyor. Milli Piyango'nun en eski oyunlarından olan şans oyununda geçen hafta birinci devir gerçekleşti. Milli Piyango sorgulama sayfasındaki verilere göre 5 bilenlerin sayısı az olduğundan ötürü ikramiye 4 bin liradan fazla verildi.

Sayısal Loto oyununun bin 141'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi de 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 5 milyon 570 bin 675 lira 65 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 865 bin 583 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 347 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.

Sonuçlar şu şekilde:

4, 12, 19, 30, 33, 47

SAYISAL LOTO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango Sayısal Loto, 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 21:15'te başlıyor. Şanslı 6 rakam belirlendikten sonra 21:30'tan sonra büyük ikramiye verileri açıklanıyor.

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

15 Ağustos 2018 Sayısal Loto çekilşi gerçekleşti; birinci devir kurum tarafından açıklandı. Çıkan numaralar 031015182543 olarak açıklanırken, birinci devir meydana geldi. 5 bilen 82 kişi, 4.544,55 lira kazanırken, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40 kuruş kazandı. 3 bilen 72 bin 294 kişi ise kurumdan 10 lira 90 kuruş kazandı.

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

ZAMAN AŞIMI AÇIKLAMASI

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO DEVİR AÇIKLAMASI

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.