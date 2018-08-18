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Son dakika: lakaplı sanatçı hayatını kaybetti! Sıtkı Sezgin kimdir?

Son dakika haberi... Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan lakaplı sanatçı , (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 19:44
Son dakika: Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti! Sıtkı Sezgin kimdir?
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki , (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

LAKAPLI SANATÇI SITKI SEZGİN KİMDİR?
Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949'da Samsun'da doğdu.
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.
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Son dakika: Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti! Sıtkı Sezgin kimdir?
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