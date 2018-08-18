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Tümörü almayan doktorlara ‘yaralama’ soruşturması

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Tümörü almayan doktorlara ‘yaralama’ soruşturması
'da yaşayan Ahmet Türkmen, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği doktorda sol böbrek üstü bezinde bir tümör olduğunu öğrendi. Cerrahpaşa 'nde Prof. Dr. Yusuf B. ve Op. Dr. Serkan T. tarafından ameliyat edildi. Hastaya tümörün alındığı ve sağlığına kavuştuğu belirtildi. Tıp Fakültesi'nde kontrole giden Türkmen tümörün alınmadığını öğrendi ve ikinci ameliyatı olmak zorunda kaldı. İk ameliyatın başarısız olması ve bu durumun saklanmasından dolayı dalağını kaybetti. Mağdur Türkmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kendisini ameliyat eden doktorların "kasten yaralama" suçundan, tümörü alınmadığı halde alınmış gibi bir patoloji raporu düzenleyen doktorlar Ertuğrul O., Şebnem B. ve Prof. Dr. Figen A.'nın ise "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Danıştay da doktorların yargılanmasına karar verdi.
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Tümörü almayan doktorlara ‘yaralama’ soruşturması
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