Tümörü almayan doktorlara ‘yaralama’ soruşturması

Manisa
'da
yaşayan Ahmet Türkmen, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği doktorda sol böbrek üstü bezinde bir tümör olduğunu öğrendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
'nde Prof. Dr. Yusuf B. ve Op. Dr. Serkan T. tarafından ameliyat edildi. Hastaya tümörün alındığı ve sağlığına kavuştuğu belirtildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde kontrole giden Türkmen tümörün alınmadığını öğrendi ve ikinci ameliyatı olmak zorunda kaldı. İk ameliyatın başarısız olması ve bu durumun saklanmasından dolayı dalağını kaybetti. Mağdur Türkmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kendisini ameliyat eden doktorların "kasten yaralama" suçundan, tümörü alınmadığı halde alınmış gibi bir patoloji raporu düzenleyen doktorlar Ertuğrul O., Şebnem B. ve Prof. Dr. Figen A.'nın ise "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Danıştay da doktorların yargılanmasına karar verdi.