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Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine vermek yerine cebine attı

’de içi para dolu cüzdanını düşüren adam, güvenlik kameralarını incelediğinde bir kez daha şoke oldu. Cüzdanı yerde gören şahsın, içi para dolu cüzdanı beline soktuğunu gören , şahıs hakkında “Hırsızlık” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 10:59
Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine vermek yerine cebine attı

31 Temmuz 2018 tarihinde saat 08.00 sıralarında 'in Alsancak semtindeki iş yerini açtıktan sonra vergisini yatırmak üzere bisikletiyle yola çıkan reklamcı , içinde 785 euro ve 3 bin 100 TL bulunan cüzdanının cebinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bisikletiyle geldiği yolları kontrol eden Acargür, cüzdanını bulamayınca çareyi güvenlik kameralarını kontrol etmekte buldu.

KENDİSİNE HABER VEREBİLECEK MESAFEDEYDİ

İş yerinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerasını inceleyen Acargür, izlediği görüntülerle bir şok daha yaşadı. Görüntülerde, cüzdanını düşürdüğü sırada karşıdan gelen bir şahsın cüzdanı hemen yerden alıp beline gizlediğini fark eden Acargür, soluğu savcılıkta aldı. Kendisine haber verebilecek mesafedeyken cüzdanını alıp giden şahıs hakkında "Hırsızlık" suçlamasıyla savcılığa başvurduğunu kaydeden Aşkın Acargür, "Güvenlik kamerasını incelediğimde bir şahsın yere düşen cüzdanımı alıp gittiğini fark ettim.

"BANA SESLENMEDEN CÜZDANIMI ALIP GİTMİŞ"

Bana cüzdanımı alıp gitmiş. Cüzdanımın içinde 785 euro ve 3 bin 100 lira para ile kimliğim, ehliyetim ve banka kartlarım vardı. Sanki kendi malıymış gibi alıp hemen beline soktu cüzdanı. Komşularım bu adamın devamlı buradan geçtiğini söyledi. Cüzdanı alıp giderken etrafı da kontrol etmiş" dedi. Acargür, cüzdanını alıp giden şahsı görenlerden polisi aramalarını isterken, şahsın bulunacağından emin olduğunu dile getirdi.

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Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine vermek yerine cebine attı
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