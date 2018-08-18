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Yuh artık!

’deki de sembol olan 7 katlı binanın sahibi de ‘’na başvurdu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Yuh artık!
, , ve 'de, 'na başvuru sayısı 70 bine ulaştı. 2 hafta önce Rize'de meydana gelen ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve dere yatağına inşa edilen 7 katlı binwanın sahibi de imar barışına başvurdu. Mustafa Yazıcı, 25 yıl önce 3 katlı inşa ettiği, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki binası için başvurusunu yaptı. Yazıcı, gerekli izinleri aldığını kaçak kat yapmadığını savundu. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, "İş çığırından çıktı. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlar bu aftan faydalanmamalı. Yaylaları koruyacak hukuki bir düzenleme yapılmalı" dedi.
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Yuh artık!
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