Yuh artık!

Trabzon
, Rize
, Giresun
ve Artvin
'de, İmar Barışı
'na başvuru sayısı 70 bine ulaştı. 2 hafta önce Rize'de meydana gelen sel
ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve dere yatağına inşa edilen 7 katlı binwanın sahibi de imar barışına başvurdu. Mustafa Yazıcı, 25 yıl önce 3 katlı inşa ettiği, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki binası için başvurusunu yaptı. Yazıcı, gerekli izinleri aldığını kaçak kat yapmadığını savundu. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, "İş çığırından çıktı. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlar bu aftan faydalanmamalı. Yaylaları koruyacak hukuki bir düzenleme yapılmalı" dedi.