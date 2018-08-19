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Akü hırsızına esnaftan iş teklifi!

'te vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi, kendi iştetmesine ve bölge esnafına ait araçların akülerini çalan hırsızlara hazırladığı afişle iş teklifinde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 14:23
Akü hırsızına esnaftan iş teklifi!

Karacaahmet Mahalles'inde vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi kendisinin ve çevredeki esnafın araçlarından sürekli akülerini çalan kişileri, hırsızlık olaylarına son vermeleri için çağrıda bulundu. İş yerinin kapısına 'Hırsızlığın sonu yok gel sana iş verelim çalış' yazılı afiş asan Erikçi, hırsızlara kendisine ait iş yerinde çalışma teklifinde bulundu. Hırsızlık olaylarından canı yanan bölge esnafının ise araçlarının akülerini söküp evlerine ve iş yerlerine götürerek önlem almaya çalıştığı belirtildi.

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Akü hırsızına esnaftan iş teklifi!
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