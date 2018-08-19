Arafat'a intikaller başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacı adaylarının Arafat'a intikalini ikindi namazının ardından başlattı. Hacı adayları bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi burada geçirecek, sabah namazını Arafat'ta kılıp vakfe duasına kadar Kuran'ı Kerim okuyup dua edecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı vakfe duasının ardından Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da hacılar ibadet ve dualarına devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, hacı adaylarının son görevlerini yapmak üzere Arafat'a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, 575 otobüsle tüm hacı adaylarının Arafat'a intikallerini sağlayacaklarını söyledi.

Hacı adaylarını taşıyan otobüslere yol göstermek için önemli 50 noktaya ışıklı yol göstericiler koyduklarını dile getiren Bircan, "Arkadaşlarımız hacı adaylarımızı taşıyan otobüslere yol göstererek intikallerin sorunsuz bir şekilde sağlanması için çalışacak." dedi.

Yaz mevsimi nedeniyle sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Bircan, bunu önlemek için sanayi tipi klimalarla soğutulacak yüksek çadırlar kurduklarını belirtti.

Hacı adaylarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kumanyaların hazırlandığını ve Arafat'a çıkmadan onlara teslim edildiğini anlatan Bircan, her bir hacı adayı için 6 litre de su hazırladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bunun artırılacağını söyledi.

Çevre temizliği için gerekli önlemlerin alındığının da altını çizen Bircan, Arafat'tan ayrılırken çadırların temiz bırakılması için her bir çadır için çöp poşetleri dağıttıklarını ifade etti.

- 550 sağlık personeli Arafat'ta da hizmet verecek

"Hacı adaylarımıza 550 sağlık personelimiz 3 büyük sağlık çadırında hizmet verecek. Ayrıca 12 ambulansımız da Arafat'ta hazır bulunacak." diyen Bircan, Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımının doktorların kontrolünde sağlanacağını ve Arafat'a otobüsle çıkması riskli olan hastaların ambulanslarla Arafat'a çıkarılacağını kaydetti.

Bircan, sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölümün yanında eczanenin de bulunduğunu belirterek, vakfenin ardından ambulansların ve sağlık ekiplerinin Müzdelife ve Mina'da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edeceğini vurguladı.

- Hacı adaylarına özel irşat programı

Arafat'ta hazırlanan çadırlarda cemaatle sabah namazını kılacak olan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı namazın ardından özel bir irşat programı düzenleyecek.

Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı duayla vakfeye duracak. Türkiye'den de canlı yayınlarla izlenebilecek vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar traş olarak ihramdan çıkacak.