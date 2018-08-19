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Arap lerin kavgasında kan aktı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Arap turistlerin kavgasında kan aktı
İstanbul Beyoğlu'nda Arap asıllı kadın ler arasında çıkan kavgada kan aktı.
İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karışınca kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı. Bu sırada bir kadın da elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alırken kafasında şişe kırılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Arap turistlerin kavgasında kan aktı
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