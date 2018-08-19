Bekâr evi cinayeti

İstanbul
'da bir evde yatılı temizlikçilik yapan Türkmenistanlı A.B., kocasının bekâr evinde kalan Özbekistanlı genç tarafından öldürüldü.
Türkmenistanlı Abildek Tanarbergenova eşi A.B ile birlikte bir yıl önce İstanbul gelip Ataşehir
'de bir ev kiralayarak marangoz yanında çalışmaya başladı. Atölyede birlikte çalıştığı Özbekistanlı Firdavs Sadolev de eve zaman zaman geliyordu. Sadolev bir süre sonra bu eve tamamen yerleşti ve sürekli kalmaya başladı. Evde Ekrem Mallayev adlı bir kişi ile birlikte 3 arkadaş kalmaya başladılar. Abildek'in eşi A.B. bir eve temizliğe yatılı olarak gidiyor, hafta sonları eve geliyordu. A.B., Sadolev ve arkadaşlarını evde istemeyince tartışma çıktı. Sadolev genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.