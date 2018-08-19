Bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin'de annesinden ayrı kalan ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek, hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu. Fotoğrafının başka bir memur arkadaşınca çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok farklı yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan memur arkadaşı ise "Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

Polis memurunun yayınladığı gönderi 95 bin defa paylaşılırken, memurun kurumundan da destek ve tebrik mesajı geldiği öğrenildi. Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı.