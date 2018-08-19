Çeteden beter polislere tahliye

Sınırdışı edilme korkusuyla yabancı vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları iddia edilen polisler O. Ç. ve S.K. ile firari avukat B.Ö 'icbar suretiyle irtikâp ve yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçlarından 18 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki şüpheli polisin Çin
uyruklu bir vatandaşı takip ederek girdikleri evde yatak odasından 65 bin lira çaldıkları, ayrıca bir Çinli ve iki Uygur vatandaşını kelepçeleyerek arabaya bindirdikten sonra serbest bırakılmaları karşılığında 10 bin dolar para istedikleri iddia edildi. Mağdurlardan para almadıklarını ve serbest bırakılmaları için para istemediklerini öne süren şüpheli iki polis tahliye edildi. Firari avukat ise aranıyor.