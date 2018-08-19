Hacı adaylarının otobüs çilesi

Bu yıl hac vazifesini yapmak üzere Türkiye'den 80 bin hacı adayı kutsal topraklara geldi. Bugün hacı adayları Arafat'a çıkacak. Bu yüzden Medine'de bulunan hacı adayları da Mekke'ye intikallerini gerçekleştirerek Kâbe'de tavaflarını yaptı. Ancak Mekke Trafik Komisyonu 16 Ağustos'tan itibaren 25 Ağustos'a kadar otobüsleri yasaklaması hacı adaylarının işini daha da zorlaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Türk hacılarını otellerin önüne kadar gelen otobüslerle Kâbe'ye taşıyordu. Ancak Mekke Belediyesi'nin otobüsleri yasaklaması üzerine Türk hacı adayları en az 3 kilometre yürüyerek Kâbe'ye ulaşmaya çalışıyor. Taksiciler de durumdan istifade ederek fiyat artırdı. Hacı adayları Kâbe'ye gidiş ve dönüşte ise trafiğin aktığı yol kenarlarından yürümek zorunda kalıyor.

Zaman zaman tünellerden geçilirken, hızlı geçen araçlar Hacı adayları için tehlike oluşturuyor. Hac öncesi günlerini Harem-i Şerif'te ibadet ederek geçirmek zorunda kalan hacı adayları imkanlar zorlaşınca adeta otellere hapsolmuş durumda.



Diyanet İşleri Başkanlığı hac vazifelerini yerine getirmeye çalışan Türk hacı adaylarını Mekke'de Türk yemekleriyle besliyor.

Diyanet'in 10 bin metrekarelik tesisinde 45 bin hacı adayına Türkiye'den götürülen gıdalarla 420 aşçı ve aşçı yardımcısı yemek hazırlıyor.