İki kardeşin trajik ölümü

Diyarbakır'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan kardeşi İsmail Çetiner'i (2) tutmaya çalışan Özkan Çetiner
(17), beton zemine düşerek kardeşiyle birlikte yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Yenişehir ilçesi 105'inci Sokak'ta meydana geldi. 4'üncü katta oturan Beşir Çetiner'in oğlu İsmail, iddiaya göre, pencereden sarktı. Onu tutmaya çalışan ağabeyi Özkan Çetiner de arkasından sarktı. Dengelerini kaybeden iki kardeş, beton zemine düştü. Küçük İsmail olay yerinde ağabeyi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.