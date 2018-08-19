Milyonluk çöp kovası...

Telefonla ulaştıkları insanlara kendilerini Cumhuriyet Savcısı veya Polis olarak tanıtan ve farklı gerekçeler öne sürerek tuzağa düşürdükleri kişilerden para talep ederek yüklü miktarda vurgun yapan telefon dolandırıcıları 10 yıldır milyonlarca kişiyi mağdur etti. Yıllardır yüzlerce tele-çete operasyonlarla çökertildi, milyonlarca şüpheli yakalanarak tutuklandı ancak telefon dolandırıcılığı olayları bitmek bilmedi. Gündemdeki sıcak konu ve soruşturmaları takip eden ve insanları savcılık soruşturmaları ile tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları, son olarak Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonun adını kullanarak bir kişiyi dolandırmıştı. "Adnan Oktar sizi kedicik yapmış. Operasyonda adınız görünüyor" denilerek tuzağa düşürülen 75 yaşındaki Saadet U., telefon dolandırıcılarına 31 bin lira kaptırmıştı.





"BİR DAHA O NOKTADAN GEÇMEDİM"

İstanbul, Kocaeli, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da 36 kişiyi dolandıran ve geçtiğimiz aylarda çökertilen tele-dolandırıcılık çetesinin D.T, F.S. ve H.Y. isimli üç mağduru da İstanbul'da aynı noktada dolandırıldı. Özellikle yaşlı insanları hedef seçen ve eş zamanlı operasyonlarla çökertilen aynı dolandırıcılık çetesinin tuzağına düşen üç mağdur da Beşiktaş'ta aynı çöp kovasına toplamda 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktı.

Telefon dolandırıcıları o noktadan aldıkları para ve altınlarla sır oldu fakat ardından operasyonla yakalandı. 1 milyon lira değerindeki para ve altınlar ise bulunamadı. Sadece 100 bin lira ele geçirilebildi. O üç mağdurdan biri olan 64 yaşındaki D.T., 420 bin lira nakit parasını bıraktığı çöp kovasının bulunduğu noktadan o günden sonra bir daha hiç geçmediğini ifade ediyor.