Önüne geleni vurdu

Erzincan
'ın Tercan ilçesinde, eski imam Fatih Aslan'ın görev yaptığı müftülüğü basarak, aralarında müftü vekilinin de bulunduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar
ettiği dehşete şahit olan bir imam yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İsmini açıklamayan imam olaydan önce Fatih Aslan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç arasında tartışma çıktığını söyledi. İmam, "Araya girip ayırdık. Biz 8 kişi Müftü Vekili'nin odasının yanındaki odada bekliyorduk. 15 dakika geçtikten sonra Fatih Aslan elinde silahla gelip önce Müftü Vekili Ersin Kan'ın odasına girdi. Önce tartıştığı mutemet Rasim Kılıç'ı, ardından da Ersin Kan'ı vurdu. Odada bulunana iki arkadaş hemen dışarıya kaçtı. Benimle birlikte 6 kişi kaldık. Ardından bizim odaya gelen Fatih Aslan 4 arkadaşıma daha ateş etti. Bu sırada göz göze geldik. Ben, kelime-i şehadet getirip masanın altına girdim. Önce silahı bana doğrulttu. Sonra dönüp odadan çıktı ve koridorun sonunda intihar etti" dedi. İMAMLIĞI BIRAKMIŞ
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Fatih Aslan'ın, psikolojik sorunları nedeniyle kendi isteğiyle imamlığı bırakarak hizmetli kadrosuna geçtiği ve evrak işlerine baktığı, Rasim Kılıç ile de aralarında sorun olduğu öğrenildi. Erzurum
'un Pasinler ilçesinden olan Fatih Aslan'ın, çevresindekilere, ruhsal problemleri olduğunu ve ailesindeki bazı kişilerin de psikolojik sorunlar yaşadığını söylediği, özel bir yurtta kaldığı öğrenildi. Bu arada ikinci odada ölenlerden Harun Yakup Günday'ın oğlu Suat Günday'ın da yanında olduğu ve sağ kurtulduğu ifade edildi. TOPRAĞA VERİLDİLER
Ölenlerden Müftü Vekili Ersin Kan, Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyünde toprağa verildi. Bekâr olan Kan'ın ağabeyi Ertuğrul Kan, kardeşinin küçük olmasına rağmen kendisine ağabeylik yaptığını söyledi. Mutemet Rasim Kılıç, imam Harun Yakup Günday ve müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız'da Erzincan'da son yolcuklarına uğurlanırken, Fatih Aslan, Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprağa verildi. Yaralı kurtulan Harun Yakup Günday'ın oğlu Sait Günday ile Murat Kılıç'ın tedavisi ise sürüyor.