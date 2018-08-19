Sayısal Loto sonuçları açıklandı - 18 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen bir kişi çıktı ve o kişi de 2.665.319,55 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

18 Ağustos 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

18 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi de 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 5 milyon 570 bin 675 lira 65 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 865 bin 583 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 347 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.