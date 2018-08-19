Son dakika: Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kurban bayramı hava durumu tahminleri...

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 9 günlük tatil neticesinde memleketine gidecek olanlar veya tatil yapmak isteyen vatandaşların merak içinde beklediği hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bayramda hava nasıl olacak? Kurban bayramı tatili ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında Kurban Bayramında hava nasıl olacak? sorusu geliyor. Konuyla alakalı meteorolojiden açıklama geldi. İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri...

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban bayramında yapılacak 9 günlük tatilinin gelmesine sayılı günler kala tüm yurt genelinde hava durumunu merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyorlar. Konuyla ilgili meteoroloji'den açıklama yapıldı. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...

20 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 Ağustos Pazertesi Kurban Bayramı arefesi yaşanacak, yurdun kuzeybatı kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece yukarısında seyredecek.