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Tacizciye linç girişimi

'da iddiaya göre, fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yapan şahıs, durumu fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 15:12
Tacizciye linç girişimi

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki genç kıza şantaj yapan bir şahıs, kıza kendisiyle gelmesini, gelmediği takdirde fotoğrafları ailesine atacağını söyledi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Durumu fark eden mahalle sakinleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Yaralanan şahıs çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Tacizciye linç girişimi
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