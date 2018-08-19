Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

’nun Tosya ilçesi Mısmılağaç köyünde gece yarısı çıkan Yangında 8 Ev tamamen yandı. Yangın ise tüm şiddetiyle devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 07:34 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 07:35
Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

Edinilen bilgiye göre, 'nun Tosya ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Mısmılağaç Köyünde Yaşar Yıldız'a ait evde elektrik kontağından çıktığı yangında 8 Ev tamamen yandı.

Mısmılağaç Köyüne 39 km uzaklıkta yer alan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han köyde yangının ilk çıktığı andan itibaren köye gelerek Yangın söndürme çalışmaların yerinde inceledi. Kaymakam Harun Reşit Han olay yerinde gazetecilere açıklamada bulundu '' Bizler komşu ilçemiz Tosya ya bağlı İskilip Kaymakamlığı olarak Belediyemize ait İtfaiye söndürme ve Orman İşletmesi Yangın söndürme ekipleri ile müdahale ettik. Yangına ayrıca Tosya ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerde yangına toplamda 8 itfaiye aracı ile katıldı''dedi.



Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahinde Mısmılağaç köyüne gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yangın sonrası vatandaşlar köylerinde suyun olmamasından şikayet ettiler. Tosya,İskilip ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışarak yangını kontrol altına aldılar.

Yangının çıkış nedeni araştırılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN