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Ütü masasında kaçak sigara

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara operasyonu düzenledi. Binlerce paket kaçak halinde sigara ele geçirildi. Ülkemize kaçak yollarla getirdiği kaçak sigaraları Gaziantep'te sanayi tipi ütü masası ve elektrik trafolarının içine gizleyen ve İstanbul'da kargo ile teslim alan Ş.D. tutuklandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 14:53
Ütü masasında kaçak sigara

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.D. isimli bir kişinin yurda yasa dışı yollardan soktuğu kaçak sigaraları İstanbul genelinde irtibatlı olduğu kişilere satacağı ve gizli şekilde piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipler başlatıldı. Ş.D.'nin kaçak sigaraları Gaziantep'te irtibatlı olduğu kişiler aracılığıyla kargo yolunu kullanarak İstanbul'a getirteceği tespit edildi. Sigaralar İstanbul'a ulaşınca operasyon yapıldı.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Kargodan mallarını teslim alan Ş.D.'nin sigaraları sakladığı depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, sanayi tipi ütü masalarının ve elektrik trafolarının içine "Zula" yapılarak gizlenmiş halde binlerce paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Yapılan operasyon ile bölücü terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarından biri arasında yer alan sigara kaçakçılığına darbe vuruldu. Yakalanan şüpheli Ş.D. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Ş.D. ile bağlantıları olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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Ütü masasında kaçak sigara
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