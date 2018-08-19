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Vicdansızlar yunus balığını silahla vurdu

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Vicdansızlar yunus balığını silahla vurdu
'in ilçesinde, tüfek veya tabancayla vurulduğu tahmin edilen 2 metrelik ölü yunus balığı kıyıya vurdu.
Balıkları yediği ve ağları yırttığı iddiasıyla sık sık balıkçıların hedefi olan yunus balıklarından biri daha Aliağa'da katledildi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre sahilde gezinti yapan kişi veya kişiler, kıyıda yüzen yunus balığına tüfek veya silahla ateş etti. Aldığı darbelerle yunus balığı öldü ve kıyıya vurdu. 2 metre boyunda ve 350 kilo ağırlığındaki yunus balığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Oluşan manzara ise herkesin içini sızlattı.
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Vicdansızlar yunus balığını silahla vurdu
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