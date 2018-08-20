Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 4 günde 269 bin araç geçti

4 günde 269 bin araç geçti

tatilinde Anadolu'daki memleketlerine giden vatandaşların yoğun kullandığı yolunun Tüneli kesiminden 4 günde yaklaşık 269 bin araç geçti.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 22:48
4 günde 269 bin araç geçti
tatili öncesi, cuma günü, yolu Tüneli'nden yönüne 45 bin 946, yönüne ise 24 bin 864 olmak üzere toplam 70810 aracın geçtiği kaydedildi. 9 günlük bayram tatilinin başladığı cumartesi günü ise Ankara yönüne 66 bin 372, İstanbul yönüne 28 bin 257 olmak üzere toplam 94 bin 629 araç geçişi oldu. Dün Ankara yönüne 57 bin 512, İstanbul yönüne 21 bin 7 olmak üzere 78519 araç geçerken, arife günü olan bugün ise saat 16.00'ya kadar otoyolun kesiminden Ankara'ya 15 bin 641, İstanbul yönüne ise 9 bin 806 olmak üzere toplam 25 bin 447 araç geçiş yaptı. Böylece, geçen cuma ve Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 günü TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçiş yapan araç sayısı 269 bin 405'i buldu. Geçiş yapan araç sayısının bu sabaha kadar 300 binin üzerine çıkması bekleniyor.
Osmanlı'da Kurban Bayramı..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4 günde 269 bin araç geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN