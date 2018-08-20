Arefe günü yapılacak ibadetler.. Arefe günü hangi dualar edilir. Arefe günü kılınacak namaz hangisi?

Arefe Günü yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar nelerdir? Vatandaşlar internet üzerinden Arefe günü yapılacak dualar çekilecek tesbihler ve zikirleri, Arefe günü kılanacak namazları sorguluyor. Peki Arefe Günü ibadetleri nelerdir? Müslüman dünyasının heyecanla beklediği 20 Haziran Arefe Gününe sayılı saatler kaldı. Resulullah (SAV) "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek Allahu Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde geçirmeyi buyurmuştur. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Arefe nedir? Lügatte "tanıma" manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir.