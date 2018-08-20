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Banyo sapığı tüm 'yi böyle dolaşmış

'da, hırsızlık için girdiği evlerde kadınları taciz ve tecavüz ettiği, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınların cep telefonu ile videosunu çektiği iddiasıyla aranan T.Y. (24) yakalandı. Daha önceki yıllarda , , ve 'da , , sarkıntılık ve küçük çocuğa olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 23:06
Banyo sapığı tüm Türkiye'yi böyle dolaşmış

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zemin katlarda bulunan dairelere ve müstakil evlere hırsızlık için giren, evlerde bulunan kadınları taciz ve tecavüz eden kişinin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis kimliğini tespit ettiği T.Y.'yi Yalı Mahallesi'nde yakaladı. Mağdurların teşhis ettiği, T.Y. de suçlamayı kabul etti.

Haziran ayında hırsızlık için girdiği bir evde 72 yaşındaki bir kadını tecavüz eden, hırsızlık için girdiği evlerde kadınlara da bulunan T.Y., ifadesinde daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını, yabancı uyruklu bir kadına de bulunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kalınca boşluğa düştüğünü öne süren T.Y., en son Bartın'da bir restoranda garsonluk yaptığını, buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu, yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu anlattı.

Daha önceki yıllarda , , ve 'da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.

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Banyo sapığı tüm Türkiye'yi böyle dolaşmış
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