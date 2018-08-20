Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

İzmir'in
Konak ilçesinde polisi arayan H.A, Anafartalar Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Gülümser Bulut'u (66), çekyat
ın içinde ölü bulduğunu söyledi. Polislerin incelemesinde Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. H.A'nın, polise verdiği ifadede, annesinden birkaç gündür haber alamadığını, gelen kötü kokular üzerine arama yaptığını ve annesini çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulduğunu ve polisi arayıp durumu bildirdiğini söylediği öğrenildi. Bulut hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını tespit eden ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.