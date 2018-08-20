Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Emekli polis evinin önünde öldürüldü

Emekli polis evinin önünde öldürüldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Emekli polis evinin önünde öldürüldü
'un Vakfıkebir ilçesinde özel bir güvenlik şirketinde eğitimci ve yönetici olarak çalışan emekli polis Dursun Çakır (59), önceki gece geç saatlerde evinin ziline basan kimliği belirsiz kişiler tarafından dışarıya çağırıldı. Evin önünde siyah renkli bir araç durduğunu fark eden Çakır, araçtakilerle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından saldırganlardan biri tabancasını üç el ateşledi. Çakır, kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çakır'ın cesediyle karşılaştı. Evli ve dört çocuk babası Dursun Çakır, 'un Salıpazarı ilçesinde toprağa verilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli polis evinin önünde öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN