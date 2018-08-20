Emekli polis evinin önünde öldürüldü

Trabzon
'un Vakfıkebir ilçesinde özel bir güvenlik şirketinde eğitimci ve yönetici olarak çalışan emekli polis Dursun Çakır (59), önceki gece geç saatlerde evinin ziline basan kimliği belirsiz kişiler tarafından dışarıya çağırıldı. Evin önünde siyah renkli bir araç durduğunu fark eden Çakır, araçtakilerle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından saldırganlardan biri tabancasını üç el ateşledi. Çakır, kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çakır'ın cesediyle karşılaştı. Evli ve dört çocuk babası Dursun Çakır, Samsun
'un Salıpazarı ilçesinde toprağa verilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.