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Evinde ele geçirilen mühendis tutuklandı

'da yaşayan uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik 'skunk' ele geçirildi. Ambalajın üzerindeki logo ve kullanma tarifi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 22:50
Evinde uyuşturucu ele geçirilen Alman mühendis tutuklandı

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde madde ticareti yaptığı belirtilen uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü. Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Evinde uyuşturucu ele geçirilen Alman mühendis tutuklandı
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