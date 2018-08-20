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Fuhuş için anlaştığı erkeklere kabusu yaşattı!

'de internet üzerinden tanışıp, cinsel birliktelik için anlaştığı erkekleri çağırdığı adreslerde elektroşok cihazıyla tehdit ederek gasp ettiği iddia D.Y isimli kadın yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 10:50
Fuhuş için anlaştığı erkeklere kabusu yaşattı!

İzmit'te 2 kişi, internetten tanışarak cinsel birliktelik için anlaştıkları bir kadın tarafından elektroşok cihazıyla tehdit edilerek paralarının gasp edildiği şikayeti ile polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin D.Y. (19) isimli kadın olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla D.Y. gözaltına aldı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Farklı adreslere çağırdığı kişileri tehdit ederek gasp ettiği iddia edilen D.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fuhuş için anlaştığı erkeklere kabusu yaşattı!
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