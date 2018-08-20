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'deki cinayette flaş gelişme! Kayınbiraderlerden biri tutuklandı...

'de bir kafede Ahmet Kaya'nın (40) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 11:55
Kadıköy'deki cinayette flaş gelişme! Kayınbiraderlerden biri tutuklandı...

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kaya ile eşi Ç.K ailelerinin karşı çıkması üzerine 5 yıl önce kaçarak evlendi. Bir süre önce ziyarete gittiği Diyarbakır'daki ailesi, Ç.K'yı, eşinin yanına göndermek istemedi. Ç.K, kaçarak İstanbul'a eşinin yanına gelince 2 kardeşi de peşinden gitti.

Ahmet Kaya, 17 Ağustos'ta Libadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki bir kafede eşinin kardeşleri İdris A. ve Mehmet A. ile buluştu. Aralarında çıkan tartışma sonucu İdris A. yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Hastanekaldırılanlan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüpheli İdris A'yı yakalarken, Mehmet A'nın Diyarbakır'a kaçtığı tespit edildi. Mehmet A. da Diyarbakır'daki polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden İdris A. tutuklanırken, Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kadıköy'deki cinayette flaş gelişme! Kayınbiraderlerden biri tutuklandı...
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