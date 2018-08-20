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’da 8 evi alevler yuttu

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Kastamonu’da 8 evi alevler yuttu
'nun Tosya ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz bilinemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere sıçradı. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında tamamı ahşap 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler ve vatandaşlarla birlikte yangına müdahale eden Pişkin, yanan evlerden yaşam malzemeleri kurtardı.
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Kastamonu’da 8 evi alevler yuttu
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