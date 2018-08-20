Motosikletle düştüğü kanalda boğuldu

Şanlıurfa
'da Harran ilçesine bağlı Sahrince Mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısındaki yoldan giden 19 yaşındaki Yasin Satı, motosikletin kontrolünü kaybedince kanala uçtu. Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan Satı kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine aranmaya başlanan Satı'nın cesedi, olaydan iki gün sonra, kanala balık avlamaya giden Mehmet Soydaş tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polisten yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Satı'nın cesedini sudan çıkardı. Yasin Satı, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.