Oto hırsızlık çetesi 12 saatte çökertildi

İstanbul
genelinde çaldıkları araçları, sahte şasi ve plaka ile sattıkları belirlenen 3 kişilik çete 12 saatte çökertildi. İhbar üzerine operasyon düzenleyen İstanbul polisi Beykoz'da çalıntı iki aracı bir sokakta park eden Emrah Y., Serdar Y. (37) ve Furkan O.'yi (21) yakaladı. Polisin tespitine göre çete üyeleri çaldıkları araçların şaşe numarasını, hurdaya çıkan aynı model araçların şaşe numaralarıyla değiştirerek sahte plakalarla satışa sunuyordu. 'Change' (değiştirme) adı verilen yöntemle çete yüklü miktarda vurgun yaparken, satılmaya hazırlanan araçların dikkat çekmemek için büyük camilerin otoparklarında tutulduğu anlaşıldı. 3 şüpheli tutuklandı.