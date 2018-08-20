Sağanak ve dolu sonrası su baskını

Erzurum
'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı.
İlçeye bağlı Refik Saydam Caddesi üzerindeki iş yerlerini, sağanak ve dolu sonucu su bastı. Kafe ve restoranların yoğun bulunduğu cadde üzerinde oluşan su birikintisi sebebiyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı. Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki vatandaşlar, iş yerlerinin kapısına tahta parçaları yığarak içeri daha fazla suyun girmesini engellemeye çalıştı. İş yerlerindeki müşteriler ıslanmamak için sandalyelerin üzerine çıkarken, çalışanlar da kovalarla içerideki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.
İlçedeki kayakla atlama kuleleri önündeki yol da, suyla kaplanması nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri de su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.