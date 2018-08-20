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'da feci : 2 ölü, 7 yaralı

'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 06:01 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 06:03
Sakarya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Hatice Bıçakçı yaşamını yitirirken, Hanife Kumaş(62), Emin Kumaş(62), Kaan Kumaş(18), Şerife Kumaş(51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mürvet Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı ve Zeynep Yapan yaralandı. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde memur olan Zeynep Yapan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARETTEN DÖNÜYORDU

Zeynep Yapan'ın da ölen annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce 51 yaşındayken kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan'ın Emirdağ Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, ailenin ziyaret çıkışı mezarlık önündeki kavşakta kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Zeynep Yapan eşinin yanında toprağa verilecek.
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Sakarya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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