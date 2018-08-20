Samsun ve Şile’de 5 kişi boğuldu

Samsun
'da denize giren 3'ü aynı aileden 4 kişi, İstanbul
Şile'de ise Suriyeli bir genç boğuldu.
Samsun Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde ise denize giren Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener'in bir anda suda gözden kaybolması üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik
ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan
Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda da serinlemek için denize giren Racap ve Muhammed Mor Arjon adlı Suriyeli 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşlerin çırpındığını gören plajın can kurtaran ekibi kardeşleri karaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkarılan Racap Arjon'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde ise Afganistan uyruklu Merza Mohammed (38) adlı çobanın sulama kanalında cesedi bulundu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin kanaldan çıkardığı ceset otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesi Kamil köyünde de baraj gölüne giren Fatih Durgut (26), boğularak yaşamını yitirdi. 80 YAŞINDAKİ KADIN BOĞULDU
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Duba Plajı'ndan denize giren Semiha Çelik, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Çelik, 112 Acil Servis ekibince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaşlı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.