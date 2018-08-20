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Sürpriz bayramlıklar çocukları mutlu etti!

Türk Kızılayı Şubesi, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın listesinde yer alan yaklaşık bine yakın çocuğa bayramlık kıyafet gönderdi. Hayırsever iş adamlarının desteği ile alınan bayramlıklar, gönüllülerince paketlendi ve kargoyla çocuklara ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 12:59
Sürpriz bayramlıklar çocukları mutlu etti!

Türk Kızılayı Şube Başkanı , 2013 yılından bu yana her bayram yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarına bayramlık sevinci yaşatmak için tatlı bir telaş içine girdiklerini, bu yıl da çocukların yüzlerinin bayramda gülmesi için bayramlıklarını hazırlayıp ulaştırdıklarını belirtti.

İlhami Yıldırım, sözlerine şu ifadelerde devam etti:

"İhtiyaç sahibi çocuklarımızın da bayramda mutlu olmalarını isterken, bir yandan da aslında bizlere emanet olan bu çocuklara sahip çıkılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Aslında dinimizin de emrettiği gibi herkes mahallesindeki ihtiyacı olan bir aileye sahip çıksa, yardıma ihtiyacı olan kimse kalmayacak. şehitlerinin çocuklarını da unutmadık. 15 Temmuz darbe girişimine dur demek için hainlerin karşısına dikilen ve ne yazık ki hayatını kaybeden şehitlerimizin çocuklarının da bayramlıklarını hazırlayarak ailelere ulaştırdık. Vatanımızda güzel bayramlar yaşayabilmemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bayramlık ihtiyaç üzerine gönderdiğimiz bir şey değildir. İstanbul Kızılay olarak bayram hediyesi gönderme isteğimizdir. Umarım hediyemizi kabul eder ve beğenirler. Şimdiden kurban bayramınızı tebrik eder tüm islam alemine hayırlar getirmesini dilerim."

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Sürpriz bayramlıklar çocukları mutlu etti!
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