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Kayıp şahsın tarlada cesedi bulundu

'ın Yayladağı ilçesinde dün tarlaya gittiğini söyleyerek evden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Hayriddin Göyce'nin (83) cesedi bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 09:07
Kayıp şahsın tarlada cesedi bulundu

Olay, Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriddin Göyce, dün öğle saatlerinde "Tarlaya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Göyce'nin yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgesevk edilenlen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Göyce'yi arama çalışması başlattı. Çalışmalar gece boyu sürerken, sabah saatlerinde Göyce'nin tarladaki çalılıkların arasında cesedi bulundu.

Göyce'nin öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Hayriddin Göyce'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

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Kayıp şahsın tarlada cesedi bulundu
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