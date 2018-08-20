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Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi G-71 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Erdal S. (35), tartıştığı eşi Bahar S.'ye (33) ateş etti. Erdal S. daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Evden silah sesleri geldiğini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal S. ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Kurumu morguna götürüldü. Olayı haberi alarak eve gelen çiftin yakınları, sinir krizleri geçirdi.
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Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
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