Teşrik tekbiri nedir? Namazdan sonra teşrik tekbiri getirmek farz mıdır? Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Müslüman aleminin en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte, namaz kılan vatandaşlar Teşrik Tekbirini araştırmaya başladı. Namazlardan sonra okunan Teşrik tekbiri ne zaman okunur? Teşrik tekbirini unutursak ne olur?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.), Kurban Bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MI?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.