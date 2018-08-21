Ançüezli pizza nedir? - Ançüezli pizza içindekiler nelerdir?

ANÇÜEZLİ PİZZA NEDİR?

Ançuez, genellikle hamsi, sardalya, çaça ve tirsi balıklarından yapılan tuzlu ve yağlı bir balık ezmesidir.

Ançuez Pizza içerisinde Domates Sosu, Mozzerella Peyniri ve Ançuez bulun

ANÇÜEZ TARİFİ

Hamsilerin başları koparılıp bağırsakları çıkarılır. Çok iyi yıkanması gerekmektedir. 5-6 kez iyice yıkanır. Yıkama işlemi bittikten sonra bir – iki saat bir süzgeçte tüm suyu çıkana bekletilir. Daha sonra bir teneke veya kavanoz içerisine bir kat rafine edilmemiş tuz bir kat ise hamsi balığı istif edilir. Bu işlem böyle devam eder ve son kat hamsiden sonra kalan tuz bolca son tabakanın üstüne eklenir. Açık tenekenin veya kavanozun üzerine 300-500 gramlık bir ağırlık konur ve kapağı kapatılır. Bu şekilde 45 gün bekletilir. Yeneceği zaman istenilen miktarda çıkarılır ve yıkandıktan sonra bir kaç saat suda tuzunu salması için bekletilir. Üzerine zeytinyağı eklenir ve limon ile servis yapılır.

Başka uygulamalarda, ançuez 3 hafta bekletilir ve 3 hafta sonra çıkarılır, tuzu alınır ( el ile rahatça alınabilir ) ve bir kavanoz içine sıkıca bastırılır üzerine 10 adet tane karabiber atılır. Kavanoz, zeytin yağı ile doldurulur.