Annesini öldürüp ardından kefenledi

İZMIR'DE, bir kargo firmasında çalışan Hatice Ayhan (43), önceki gece evinin balkonundan, "Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum" diye bağırıp yardım istedi. Polisler, Gülümser Bulut'un (66) çekyatın içindeki cesedini otopsiye gönderdi. Gözaltına alınan Ayhan ise ifadesinde "14 yıldır annemle kalıyorum. Üç gün önce kayboldu. Teyzemle aradık ama bulamadık. Çarşaf almak için çekyatı açtığımda buldum" dedi. Ancak Ayhan'ın annesini öldürüp kefenleyerek çekyatın içine koyduğu ve gece üzerinde uyuduğu belirlendi. Ayhan sorgusunun ardından tutuklandı.

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