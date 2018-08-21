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Bilirkişi suçu imamların üzerine yıktı Ataköy’de 3 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı ‘tente faciasında” bilirkişi raporuna itiraz edildi: Belediye bakım yapmadı, bilirkişi belediyenin kusurunu örttü. Tüm suç ise imamların üzerine atıldı