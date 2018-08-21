Bilirkişi suçu imamların üzerine yıktı

İstanbul Ataköy
5. Kısım'daki Ömer Duruk Camii'nde geçtimiz yıl ocak ayında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz edildi. İtiraz edilen bilirkişi raporunda, imamlar tali kusurlu olarak tayin edilmişlerdi. Avukat Volkan Aksu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamındaki bilirkişi raporuna itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Bakırköy Belediyesi
'nin tenteyi tek parça halinde inşa ettirmesinin araştırılmadığı vurgulandı. Belediyenin bakım ve onarım alanında da herhangi bir çalışma yapılmadığına da dikkat çekilirken cami sorumlularının belediyeyi defalarca aramalarına rağmen dönüş yapmadıkları belirtildi. BELEDİYE TARAFLI BİLİRKİŞİ RAPORU
Bilirkişi raporunda cami imamları ile ilgili, "Çökme riskini bilmelerine ve uyarılmalarına rağmen cemaati tente altına çağıran ve namazı kıldıran İBB
imamları güvenliksiz bir davranış sergilemiştir. Çökme riskinin bilinmesine rağmen cemaati tenteler altına çağıran mevcut uyarılara rağmen namazı kıldıran imamları asli kusurludur" denilmişti. İmamların üzerinden kurulu bir raporun bilimsel olmadığını belirten avukat Aksu, olayın mühendisler ve teknik açıdan donanımlı kişiler tarafından incelenmesini talep etti. KAMERALAR İNCELENMEDİ
İtiraz dilekçesinde, bilirkişi raporu hazırlanırken olayın öncesi ve sonrasını gösteren kameraların incelenmediği, bu nedenle yazılan raporun hiçbir geçerliliği bulunmadığı iddia edildi. Savcılık tarafından müvekkillerinin ifadelerinin alınmasını talep eden avukat, cami imamları hakkında kovuşturmaya yer verilmemesine yönelik karar verilmesini talep etti. SORUMLULUĞU ARAŞTIRILIYOR
Kazanın yaşandığı tarihten bir buçuk yıl sonra Savcılık, Bakırköy Belediyesi hakkında yapılan şikâyetin, çöken tente ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası ile birleştirilmesine karar verdi. Bakırköy Belediyesi'nin sorumluluğun araştırılmadığı, tentenin çökmesinde belediyenin kusuru olduğu yönündeki şikâyetleri değerlendiren savcılık, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilerek rapor alınmasını talep etti.
10 Ocak 2017'de meydana gelen olayda İstanbul
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine belediyenin yaptığı ve bakımını üstlendiği tente çatı kar birikmesinden dolayı çökmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.