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Bin yıllık 3 ağaca koruma

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Bin yıllık 3 ağaca koruma

'ya 9 kilometre uzaklıktaki Kumarı köyünde bulunan ve Bizans, Selçuklu, Germiyan Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerini gören bin yıllık 3 kestane ağacı, 'nca tescil edilerek "Anıt Ağaç" olarak koruma altına alındı. Kütahya İl Kültür ve Müdürü Zülkarni Yeldemez, 8 metre boyunda ve çevresi 20 metre olan kestane ağaçlarının her yıl yaklaşık 500 kilogram kestane verdiğini söyledi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ise, "Anıt ağaçlara adeta gözümüz gibi bakıyoruz. Periyodik olarak budanıp, böcek ve parazitlerden korumak, çürümelerini önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz. Zaten Kumarı köylüleri de bu kestane ağaçlarını sahiplenmişler ve gereken duyarlılığı gösteriyorlar. Ayrıca ağaçları görmeye gelen meraklı ziyaretçiler köye ekonomik olarak katkı sağlıyor" dedi.

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Bin yıllık 3 ağaca koruma
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