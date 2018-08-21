Bin yıllık 3 ağaca koruma

Kütahya'ya 9 kilometre uzaklıktaki Kumarı köyünde bulunan ve Bizans, Selçuklu, Germiyan Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerini gören bin yıllık 3 kestane ağacı, Kültür Bakanlığı'nca tescil edilerek "Anıt Ağaç" olarak koruma altına alındı. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, 8 metre boyunda ve çevresi 20 metre olan kestane ağaçlarının her yıl yaklaşık 500 kilogram kestane verdiğini söyledi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ise, "Anıt ağaçlara adeta gözümüz gibi bakıyoruz. Periyodik olarak budanıp, böcek ve parazitlerden korumak, çürümelerini önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz. Zaten Kumarı köylüleri de bu kestane ağaçlarını sahiplenmişler ve gereken duyarlılığı gösteriyorlar. Ayrıca ağaçları görmeye gelen meraklı ziyaretçiler köye ekonomik olarak katkı sağlıyor" dedi.

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