Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eşinin kabrinden dönerken kızıyla birlikte can verdi

Eşinin kabrinden dönerken kızıyla birlikte can verdi

Kurban bayramı tatilinin ilk 3 gününde kazalarda 62 kişi öldü, 310 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Eşinin kabrinden dönerken kızıyla birlikte can verdi

'da Kaynarca yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada Hatice Bıçakçı öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan Bıçakçı'nın kızı Zeynep Yapan (55) hastanede kurtarılamadı. Yapan'ın, annesi Bıçakçı ve ailesiyle, 1.5 yıl önce kanserden ölen eşi Halit Yapan'ın kabir ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Karaman'da Alanya'ya bayram tatiline giden Mesut Kaygın (42) yönetimindeki kamyonet devrildi. Kazada sürücü Kaygın öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandAntalyalya'da uçuruma devrilen araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 'da dereye devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yakupoğlu, 'da da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erdoğan Övünç öldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin kabrinden dönerken kızıyla birlikte can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN