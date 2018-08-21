Eşinin kabrinden dönerken kızıyla birlikte can verdi

Sakarya'da Kaynarca yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada Hatice Bıçakçı öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan Bıçakçı'nın kızı Zeynep Yapan (55) hastanede kurtarılamadı. Yapan'ın, annesi Bıçakçı ve ailesiyle, 1.5 yıl önce kanserden ölen eşi Halit Yapan'ın kabir ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Karaman'da Alanya'ya bayram tatiline giden Mesut Kaygın (42) yönetimindeki kamyonet devrildi. Kazada sürücü Kaygın öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandAntalyalya'da uçuruma devrilen araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kastamonu'da dereye devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yakupoğlu, Amasya'da da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erdoğan Övünç öldü.

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